حماية الثروات.. عضو خارجية النواب تكشف مزايا اتفاقية مصر واليونان

أشادت سامية رافلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى توقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية بينها وبين اليونان، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يمتلك نظرة مستقبلية لحماية ثروات البحر الاحمر المتوسط من مطامع أردوغان والعناصر الارهابية.





واضافت "رافلة" لـ"صدى البلد"، أن أقتصاد تركيا فى تدهور مستمر واردوغان يستشعر هذا الخطر ولذلك يريد الاستيلاء على ثروات البحر الأحمر من نفط وغيره، مؤكدة أن الرئيس السيسى يعى ويعلم ذلك جيدًا ولذلك يقوم بخطوات مستقبلية قوية جدا من اجل الحفاظ على ثروات مصر وقام خلال الفترة الماضية بطلاق إنذار صريح لأي دولة تريد التدخل فى الشئون الداخلية والخارجية لمصر.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاتفاقية التى تم توقيعها من جانب مصر واليونان تمنع كل هذه المهاترات التي يقودها أردوغان، لافتة الى أن مصر محور الشرق الاوسط والناحية الغربية ليبيا مؤمنة عسكريا ومصر تمتلك جيش من اقوى جيوش العالم.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن فى حالة التدخل الخارجي من جانب تركيا أو غيرها من الدول الارهابية لنهب الثروات بعد الاتفاقية التي تمت بين مصر واليونان سوف يتم اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة لوضع حد لما يقوم به أردوغان وغيره.



