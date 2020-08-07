لوفرين يفوز بكأس السوبر الروسي مع زينيت في أولى مبارياته مع الفريق





دزوبا سجل الهدف الأول لزينيت سان بطرسبرج في الدقيقة 14، قبل أن يضاعف أوزدويف النتيجة لزينيت بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 69.





وقلص كورلكا الفارق للوكوموتيف موسكو في الدقيقة 72، لكنه لم يمنع فريقه من خسارة البطولة لصالح زينيت.





وشارك الكرواتي ديجان لوفرين مع فريقه الجديد زينيت في المباراة بكاملها، ليتوج بأول لقب له في روسيا في أول مباراة له مع زينيت بعد انضمامه له قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

توج نادي زينيت سان بطرسبرج ببطولة كأس السوبر الروسي، اليوم الجمعة، على حساب نظيره لوكوموتيف موسكو، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.