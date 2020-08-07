ظهور عرض جديد في الرئة يشير للإصابة بـ كورونا .. اكتشفه بالأشعة السينية

ظهرت مع تطور الفيروس. كشف بحث جديد عن أنه في حين أن الحمى المبكرة والسعال الجاف والتهاب الحلق وضيق التنفس، كانت تعتبر من الأعراض الشائعة لـ فيروس كورونا ؛ إلا أن أعراض غير متوقعة





وأشار البحث في حين أن بعض السمات السريرية لـ فيروس كورونا الجديد تشبه أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، فإنه يسبب أيضًا أعراضًا غير عادية بما في ذلك فقدان حاسة التذوق والشم، ومشاكل في العين، وطفح جلدي، ومشاكل بسيطة في الجهاز الهضمي وحتى الدوخة لدى بعض المرضى.





ومع ما يقرب من 19 مليون حالة حول العالم ، ثبت أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يؤثر على الجسم كله، من الرأس إلى القدمين ، بطرق غير متوقعة وغير مسبوقة.





وتشير دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الطوارئ إلى عرض جديد لـ COVID-19 ، والذي يمكن اعتباره أول علامة على المرض الفواق المستمر.





أوضح أطباء من كوك كاونتي هيلث بالولايات المتحدة الأمريكية تقرير حالة رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، ذهب إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد معاناته من الفواق المستمر لمدة أربعة أيام.، تُعرف الفواق المستمر أيضًا باسم الفواق، لم يكن لدى المريض أي تاريخ من أمراض الرئة وفقد ما يقرب من 11 كيلوجرامًا في الأشهر الأربعة الماضية.





وتم إدخال المريض إلى المستشفى مع تاريخ من أربعة أيام من الفواق المستمر ولم يكن لديه أعراض منبهة لفيروس كورونا الجديد، كما أن الفحص البدني لم يكشف عن الكثير في يوم دخوله، حيث كانت درجة حرارته 99.1 درجة فهرنهايت ولكن لم يكن هناك احتقان بالأنف أو التهاب في الحلق أو ألم في الصدر أو حتى ضيق في التنفس.





وبعد أن أجرى الأطباء الأشعة السينية لفهم سبب الفواق المستمر، وجدوا عتامة غير طبيعية تشبه الزجاج المطحون في كلتا رئتيه، ظهرت هذه التشوهات كمناطق ضبابية في رئتيه ودللت على نوع من الضرر الذي لحق بالرئتين أو الالتهاب أو النزيف.





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وبناءً على نتائج الأشعة السينية، أجرى الأطباء أيضًا فحصًا بالأشعة المقطعية أكد وجود التهاب في الرئتين ، والذي ربما يكون قد تسبب في الفواق. تم إدخال المريض إلى وحدة COVID-19 بعد أن قرر الأطباء اختباره بحثًا عن فيروس كورونا الجديد. بحلول الوقت الذي تم فيه قبوله ، أصيب بحمى بلغت 101.1 درجة فهرنهايت وارتفع معدل ضربات قلبه أيضًا.