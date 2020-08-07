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اكتشاف 6 سلالات لـ فيروس كورونا.. اِعرف التطورات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:22 م
اكتشاف 6 سلالات لـ
اكتشاف 6 سلالات لـ فيروس كورونا.. اِعرف التطورات
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا SARS-CoV-2 يحتوي على 6 سلالات مختلفة ، إلا أن كورونا لا يظهر الكثير من الاختلاف.
 

ونُشر البحث في مجلة Frontiers in Microbiology ، والذي يوصف بأنه أكثر الأبحاث شمولًا التي أجريت على فيروس SARS-CoV-2، حيث حلل العلماء بعناية 48635 جينوم لـ فيروس كورونا معزولًا بواسطة الباحثين في جميع أنحاء العالم.



واكتشف الباحثون في جامعة بولونيا بإيطاليا أنه حتى الآن، هناك 6 سلالات من فيروس SARS-CoV-2، وأن السلالة الأصلية هي السلالة L، التي ظهرت في ووهان بالصين وقت تفشي المرض وأول طفرة لها هي سلالة S التي ظهرت في أوائل عام 2020، وبعد ذلك ظهرت سلالتا V و G في منتصف يناير.



ووفقًا للباحثين ، فإن سلالة G هي الطفرة الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا الجديد حتى الآن، وتحولت هذه السلالة إلى سلالة GH و GR بحلول نهاية فبراير 2020 وتمثل السلالتان فعليًا ما يقرب من 74 في المائة من جميع التسلسلات الجينية التي درسها العلماء بينما تختفي السلالات L و V ببطء، وتتزايد السلالات G و GH و GR على مستوى العالم.


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وسلطت نتائج الدراسة الضوء أيضًا على حقيقة أنه على الرغم من وجود ستة طفرات بارزة على الأقل، فإن فيروس كورونا الجديد لم يُظهر الكثير من التباين. وفقًا للبحث ، يُظهر فيروس كورونا الجديد "ما يقرب من سبع طفرات لكل عينة".


وفقًا لتقرير نُشر في PTI ، يشير معدل التباين المنخفض، إلى أن "العلاجات التي نطورها، بما في ذلك اللقاح ، قد تكون فعالة ضد جميع سلالات الفيروس"، كما قال فيديريكو جيورجي ، الباحث في جامعة بولونيا ومنسق الدراسة.


ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الإنفلونزا الشائعة لها معدل تباين أكثر من الضعف عند مقارنتها بفيروس كورونا الجديد، وهذا هو السبب على الأرجح في الحاجة إلى تحديث لقاحات الإنفلونزا كل عام.
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