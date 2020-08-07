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حوادث

التحريات فى حريق مدينة نصر: مخلفات بقطعة أرض فراغ ولا خسائر

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:34 م
حريق مدينة نصر
حريق مدينة نصر
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كتب محمد صبرى

كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة اشتعال النيران بمنطقة السوق التجارى بالحى العاشر بمدينة نصر، أن الحريق كان  فى مخلفات بقطعة ارض فراغ بمساحة ٢٠٠ متر ولم تمتد الى عقارات أو محال تجارية وسيطرت قوات الحماية المدينة على السنة اللهب دون أن يمتد المحلات والأكشاك وباكيات للباعة المجاورة لمكان الحريق.


تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق فى مخلفات بمنطقة التبة نهاية شارع مصطفى النحاس منطقة السوق التجارى بالحى العاشر مدينة نصر.


على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء وتم محاصرة النيران قبل ان تمتد للمحلات التجارية والأكشاك بالسوق، دون إصابات أو خسائر بشرية حرير محضر وجار إخطار النيابة للتحقيق.

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