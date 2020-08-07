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أخبار البلد

الصحة توضح .. الأطعمة التي تقي من فيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الأطعمة التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، عن عدة نصائح غذائية وجاءت كالتالي:-

الخضروات الحمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين (أ) الذي يدعم المناعة مثل الطماطم، والفلفل الألوان، وقرع العسل، والبطاطس والجزر (احرص على تناول بعض منهم يوميا).

الزنك من المعادن التي تدعم المناعة وهو موجود في العديد من الأطعمة مثل اللحوم - الدواجن - الأسماك - اللبن والزبادي الحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان البقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.


تناول وجبات متوازنة ومتكاملة
- املأ نصف طبق من الخضروات التي تمد جسمك بالفيتامينات أما النصف الآخر قسمه بالتساوي بين البروتين مثل البيض أو اللحم أو الجبن أو البقول (مثل الفول والعدس) و النشويات مثل الخبز أو الأرز أو المكرونة أو البطاطس.

السمنة من عوامل ضعف المناعة لذلك تجنب مسببات السمنة مثل الوجبات السريعة الوجبات عالية الدهون الحلويات والمشروبات عالية السكر الإفراط في تناول النشويات قلة الحركة قلة شرب الماء.

الفاكهة المصدر الأساسي للفيتامينات، اجعلها جزء أساسي من طعامك يوميا، ويفضل تناول ثمار الفاكهة كاملة بدل من عصير الفاكهة للحفاظ على القيمة الغذائية والفائدة.

- كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج)

- الزبادي واللبن مصدرين للبروتين وأيضا الزنك (تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء يعزز مناعتك)

- الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب ۸ أكواب من المياه يوميا.
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