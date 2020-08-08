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أخبار العالم

ترامب: طائرات تحمل مساعدات طبية متجهة إلى لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن هناك 3 طائرات تحمل مساعدات طبية متجهة في الوقت الراهن إلى لبنان، وذلك ضمن جهود الإغاثة على خليفة انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "تحدثت اليوم مع نظيري اللبناني ميشيل عون بشأن أزمة مرفأ بيروت وأخبرته أن هناك 3 طائرات مساعدات في طريقها لبلاده".

وأضاف: "سأعقد محادثات مع نظيري الفرنسي واللبناني وبعض القادة الآخرين لبحث كيفية تقديم المساعدات بعد انفجار مرفأ بيروت".

وأمس الجمعة، أعلنت السلطات اللبنانية، توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.

كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لإدارة الجمارك الحالي لأسوشيتد برس إنه وسلفه أرسلوا 6 رسائل، كانت آخرها عام 2017، إلى قاض، محذرين بشكل متكرر من أن المخزونات الضخمة من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء تشكل خطرا، وقد طلبوا من المسؤولين القضائيين إصدار حكم بشأن طريقة إزالتها.

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