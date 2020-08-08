AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك السابق: غياب طارق حامد عن الفريق يسبب أزمة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:25 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
حسن العمدة
قال حسين السيد حارس الزمالك السابق، إن مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي التى جرت الخميس كانت ضعيفة فنيا.
وأضاف حسين السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن مباراة الزمالك والمصري كانت ضعيفة المستوى، وأهم ما فيها هو فوز الأبيض.

وأكد حسين السيد، أن مباراة الأمس، تكمن أهميتها فى استعادة فورمة المباريات، وتحقيق الفوز مع بداية استئناف النشاط والإعداد لبطولة أفريقيا.

كما أوضح حارس الزمالك السابق، أنه كان مع عودة النشاط الرياضي، لكن استكمال الموسم الحالي يضر بالموسم المقبل، مضيفا أن حظوظ الزمالك في المنافسة على الدوري ضعيفة.

وشدد حسين السيد، على أنه يشعر بالقلق، حال غياب طارق حامد عن الزمالك، ما ظهر جليًا فى مباراة المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك والمصري.. التاريخ ينصف الملكي على أبناء بورسعيد بـ 68 فوزا

رغم الإصابة.. طارق حامد في برج العرب لحضور مباراة الزمالك والمصري.. فيديو

مباراة منزوعة الدسم| سلبيات ونقطة مضيئة فى لقاء الزمالك والمصري

ترشيحاتنا

اخبار الزمالك.. طارق حامد يعود للتدريبات.. وتفاصيل مكالمة مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

ادعوا لاختي.. منشور مؤثر لـ زينة بعد إصابة شقيقتها بنزيف في المخ

أبناء الكيان لا يهاجمونه.. إكرامي: تشويه الخطيب أمر ممنهج.. فيديو

ليلى علوي في صور خاصة مع عائلتها.. شاهد

بسبب دنيا سمير غانم| لاعبة يوفنتوس تفجر موجة من السخرية فى مصر

مشادة عنيفة على الهواء بين مقدم برنامج "خط أحمر" والمخرجة |شاهد

AdvertisementS

باي باي أبو التفانين حدوتة| مدير بيراميدز فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي

قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير فى مباريات الأهلي والزمالك.. فيديو

بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تركي آل الشيخ

كم الغل والتكسير غريب.. تعليق مؤثر من زوجة الخطيب عقب تعرض منزلهم للسرقة

اخبار الزمالك.. طارق حامد يعود للتدريبات.. وتفاصيل مكالمة مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

عمر ربيع ياسين يكشف مفاجآت: فيلا محمود الخطيب لم تتعرض للسرقة.. فيديو

دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يتعادل لـ ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي

أخبار الرياضة.. مدير بيراميدز في إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي.. تعليق مؤثر من زوجه الخطيب عقب سرقة منزلهم

حتحوت يكشف دور الزمالك وبيراميدز الخفي في تعثر مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي.. فيديو

بسبب دنيا سمير غانم| لاعبة يوفنتوس تفجر موجة من السخرية فى مصر

رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركوا من أجلنا كفاكم تصفيقا.. احتجاجات آلاف الأطباء والممرضات البريطانيين

15 صورة من مسرحية "صباحية مباركة يا عريس" لـ علي ربيع وأوس أوس

«كبير صائدي الفئران».. قط وزارة الخارجية البريطانية الشهير يتقاعد.. وهذه قصته