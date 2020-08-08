نجم الزمالك السابق: غياب طارق حامد عن الفريق يسبب أزمة.. فيديو

قال حسين السيد حارس الزمالك السابق، إن مباراة فريقه ضد المصري البورسعيدي التى جرت الخميس كانت ضعيفة فنيا.

وأضاف حسين السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن مباراة الزمالك والمصري كانت ضعيفة المستوى، وأهم ما فيها هو فوز الأبيض.





وأكد حسين السيد، أن مباراة الأمس، تكمن أهميتها فى استعادة فورمة المباريات، وتحقيق الفوز مع بداية استئناف النشاط والإعداد لبطولة أفريقيا.





كما أوضح حارس الزمالك السابق، أنه كان مع عودة النشاط الرياضي، لكن استكمال الموسم الحالي يضر بالموسم المقبل، مضيفا أن حظوظ الزمالك في المنافسة على الدوري ضعيفة.





وشدد حسين السيد، على أنه يشعر بالقلق، حال غياب طارق حامد عن الزمالك، ما ظهر جليًا فى مباراة المصري.



