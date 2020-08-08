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لحظة وقوع انفجار لبنان أثناء مقابلة على الهواء وأول تعليق من مريم التوني.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:22 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
علقت مراسلة البي بي سي مريم التوني، على وقوع انفجار مرفأ بيروت أثناء مقابلة على الهواء لها.

وقال التوني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء أمس الجمعة، إن ما حدث كان غير متوقع ونجوت بأعجوبة الحقيقة، مضيفة أن الانفجار وقع حينما كنت في مكتب بي بي سي في بيروت والقريب من موقع الحادث.

وأكدت مراسلة البي بي سي مريم التوني، أن لم يكن في المكتب أحد غيري وهذا الأمر تسبب في عدم حدوث إصابات بين صفوف أعضاء مكتب البي بي سي في بيروت، مشيرة إلى أن هذه اللحظة كانت صعبة عليها بشكل كبير.

وتابعت مريم التوني، أنه :"ذهبت لتحت المكتب للاختباء خوفا من وقوع انفجارات اخرى، وانهيت المقابلة على الفور".

 

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