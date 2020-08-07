أمير طعيمة: انفجار بيروت أصاب الجميع بالصدمة

عبر الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، عن عميق حزنه اتجاه انفجار لبنان، الذي وقع في مرفأ بيروت منذ أيام قليلة، مؤكدا أن هذا الأمر أصاب الجميع بالصدمة الشديدة.





وقال طعيمة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إنه عرف ما حدث في مرفأ بيروت من أصدقاء له في لبنان، مضيفا أن ما حدث في لبنان دمار غير عادي.





وتابع الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة، أن الشعب اللبناني يعيش أسوأ حالاته النفسية، مطالبا بمحاسبة المقصرين والمتسبب في هذا الحادث البشع.