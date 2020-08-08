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جورج قرداحي: لا يمكن التكهن بأسباب انفجار مرفأ بيروت وجميعنا ينتظر نتيجة التحقيقات.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:33 ص
جورج قرداحي
جورج قرداحي
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محمد حليم قنديل

قال الاعلامي جورج قرداحي، إنه يتم الان تحقيق قضائي حول واقعة انفجار مرفأ بيروت لمحاسبة الفاسدين المتورطين في تلك القضية.

وأضاف جورج قرداحي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية, أن هناك الكثير من يتحدثون عن ذلك الانفجار ويقولون ان ذلك نظرية عدوان والبعض الاخر يقول انها نظرية سوء إدارة.

وتابع الاعلامي جورج قرداحي أنه لا يمكن التكهن بأسباب انفجار مرفأ بيروت وجميعنا ينتظر نتيجة التحقيقات العاجلة في تلك القضية.

وأوضح جورج قرداحي أن الانفجار لم يؤثر فقط علي بيروت ولكن جميع اللبنانيون قلقون علي وضعهم الحالي وعلي مستقبل أطفالهم.

وأشار إلي أن النظام الحالي فاسد لانه يسود به نظام التفرقة بين اللبنانين والنظام الحالي يتنافس علي الشر وليس الخير.

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