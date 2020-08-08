اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

تحول مرفأ بيروت وما حوله إلى ما يشبه ساحة الحرب بعد الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة اللبنانية منذ أيام نتيجة لحريق ضخم.





نزل المصورين الصحفيين إلى ساحة الحادث لنقل الصورة إلى العالم، حيث تناثرت أشلاء الجثث في كل مكان بينما تعالت صيحات المصابين وأنينهم تحت الأنقاض.

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من بين هؤلاء المصورين تواجد محمد عزاقير مصور وكالة رويترز في مكان الحادث الذي وصفه بأنه كان "أشبه بساحة حرب" بعد الانفجار الهائل في مرفأ بيروت





وقد قادته الصدفة نحو جثة رجل مغطاة بالدماء علقت تحت سيارة محطمة، اعتقد عزاقير في البداية أن الرجل ميت قبل أن يفتح الرجل عينيه فجأة ويشير بيديه طلبًا للمساعدة.



