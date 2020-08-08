AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:32 ص
ولادة لحظة الولادة
ولادة لحظة الولادة
Advertisements
عزة عاطف
بالتزامن مع الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت والأحداث الأليمة التي تمر بها مدينة الجمال على أنقاض الحطام والركام، انتشرت العديد من اللحظات الصادمة التي واجهها المواطنون لحظة الانفجار.

من بين تلك اللحظات مقطع فيديو تداول رواد مواقع التواصل لامرأة فاجأها الانفجار لحظة ولادتها، ليخرج الجنين على أنقاض بيروت.
اقرأ المزيد:

بالصدفة كان الزوج يوثق لحظة الولادة بهاتفه المحمول، وما إن اقترب من باب غرفة العمليات الموجودة بها زوجته حتى تفاجأ بموجة الانفجار تضرب الغرفة وتكنس كل شئ أمامها بمن فيهم زوجته والممرضات.

تعالت الصحات والصرخات في المكان من الطاقم الطبي، بينما حاول الزوج الاختباء في أقرب مكان وجده أمامه.

وكانت لبنان قد شهدت انفجارًا هائلًا في مرفأ بيروت خلف حوالي 135  قتيلًا وما يقرب من 5 آلاف مصاب وجريح المصابين بعد حريق نشب في عنبر 12.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأعجوبة.. خادمة تنقذ طفلة من الموت في انفجار بيروت | فيديو

حطام ودماء.. شاهد فيديوهات مؤلمة لـ شوارع بيروت بعد الانفجار

شاهد.. عجوز تعزف بيانو على أنقاض منزلها في بيروت

الخسائر 5 مليارات جنيه.. لحظة اندلاع الحريق في العنبر 12 بمرفأ بيروت قبل الانفجار المروع

لبنان يواصل رفع أنقاض مرفأ بيروت بعد الانفجار الضخم بحثا عن مفقودين

خلال مقابلة فيديو.. تحطم المكتب فوق صحفية بي بي سي إثر انفجار بيروت| فيديو

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف دور الزمالك وبيراميدز الخفي في تعثر مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي.. فيديو

انهيارات وتصدعات| زلزال بقوة 4.9 يضرب ولاية ميلة بالجزائر.. صور

ترامب: 3 لقاحات لكورونا وصلت للمرحلة الثالثة من الاختبارات

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

كفارة الجماع وقت الحيض.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع.. فيديو

الصحة توضح .. الأطعمة التي تقي من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة

شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

تحركوا من أجلنا كفاكم تصفيقا.. احتجاجات آلاف الأطباء والممرضات البريطانيين