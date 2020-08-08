شاهد انفجار بيروت يضرب امرأة لحظة الولادة وزوجها يختبئ.. فيديو

بالتزامن مع الانفجار المروع الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت والأحداث الأليمة التي تمر بها مدينة الجمال على أنقاض الحطام والركام، انتشرت العديد من اللحظات الصادمة التي واجهها المواطنون لحظة الانفجار.





من بين تلك اللحظات مقطع فيديو تداول رواد مواقع التواصل لامرأة فاجأها الانفجار لحظة ولادتها، ليخرج الجنين على أنقاض بيروت

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بالصدفة كان الزوج يوثق لحظة الولادة بهاتفه المحمول، وما إن اقترب من باب غرفة العمليات الموجودة بها زوجته حتى تفاجأ بموجة الانفجار تضرب الغرفة وتكنس كل شئ أمامها بمن فيهم زوجته والممرضات.





تعالت الصحات والصرخات في المكان من الطاقم الطبي، بينما حاول الزوج الاختباء في أقرب مكان وجده أمامه.





وكانت لبنان قد شهدت انفجارًا هائلًا في مرفأ بيروت خلف حوالي 135 قتيلًا وما يقرب من 5 آلاف مصاب وجريح المصابين بعد حريق نشب في عنبر 12.



