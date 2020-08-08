مصر تسجل 20 حالة وفاة و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يعلن مشاركته بمؤتمر دعم لبنان في باريس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترامب وماكرون يبحثان إرسال مساعدة فورية إلى لبنان

الرئيس اللبناني: احتمال تدخل خارجي بصاروخ أو قنبلة

توقيف مديري الجمارك الحالي والسابق على خلفية كارثة بيروت





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 1655 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى 50553 حالة.





وذكرت "الأنباء" أن غد الأحد، تنطلق عملية تصويت المواطنين المصريين بالخارج في 124 دولة حول العالم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال إرسال أوراق الاقتراع بالبريد السريع على عنوان البعثة حتى نهاية يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، وذلك أخذا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخذة في غالبية الدول، والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن الرئيس اللبناني ميشيل عون قوله إن التحقيق في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت سيبحث احتمال حدوثه نتيجة إهمال أو تدخل خارجي، مضيفًا أن لا غطاء لأحد في هذا الملف المأساوي، ولن يكون هناك أي غطاء على من تورط في هذه الكارثة، أيا يكن.





وأفادت "الجريدة" بأن السلطات اللبنانية، أعلنت توقيف المدير العام لإدارة الجمارك الحالي، بدري الضاهر، والسابق شفيق مرعي وإبقائهما على ذمة التحقيق في إطار التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.





كما تم أيضا توقيف مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ووضعهم جميعا رهن التحقيقات، ليرتفع عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت إلى 19 شخصا.





وذكرت "القبس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان.





ونقلت "الوطن" عن ترامب قوله إن واشنطن تدعم لمساعدة لبنان في مواجهة آثار انفجار مرفأ بيروت، مُلعنا اعتزامه المشاركة في مؤتمر باريس الدولي المُزمع عقده الأحد المقبل.





وإلى جانب إرسال ثلاث طائرات مُساعدات غذائية وطبية، قال ترامب: "لدينا فريق متخصص في الطوارئ والمساعدات، وسيكون في طريقه إلى لبنان عما قريب.. سوف نساعدكم إلى أقصى الحدود، وثقوا أن الولايات المتحدة إلى جانبكم".





وأشارت "الأنباء" إلى أن السفارة الأمريكية في بيروت، أعلنت تعهد واشنطن بتقديم مساعدات إلى لبنان تفوق قيمتها 17 مليون دولار أمريكي، لمواجهة تداعيات حادث الانفجار، الذي راح ضحيته 154 شخصًا وقرابة 5 آلاف مصاب.





وذكرت "الجريدة" أن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال يزور بيروت، يوم السبت، "في مسعى لتأكيد تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني" وعقد لقاءات مع المسؤولين، بعد الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت، مؤخرا.





وكتب ميشال في تغريدة على موقع تويتر "في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا من الانفجار وسنقدم المساعدات".





وسيلتقي المسئول البلجيكي الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب.



