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أخبار العالم

ضاحي خلفان: حسن نصر الله فوق الدولة والشعب اللبناني لا سلطان عليه.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:47 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة الإماراتية السابق، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب ضاحى خلفان "‏حسن نصر الله فوق الدولة والشعب اللبناني لا سلطان عليه الا الولي الفقيه في طهران".

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يذكر أن حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، نفى وجود أي صلة لـ الحزب بالانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وخلف ضحايا وخسائر ضخمة، وتسبب فى فاجعة وطنية غير مسبوقة فى لبنان.
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