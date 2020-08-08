ضاحي خلفان: أتحدى حسن نصر الله في تلاوة جزء عم عن ظهر غيب

نشر ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة الإماراتية السابق، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يتحدى فيها حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، في تلاوة جزء "عم".
وكتب ضاحى خلفان: "أتحدى حسن نصر الله في تلاوة جزء عم عن ظهر غيب".
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وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، نفى وجود أي صلة لـ الحزب بالانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وخلف ضحايا وخسائر ضخمة، وتسبب فى فاجعة وطنية غير مسبوقة فى لبنان.
اتحدى حسن نصر الله في تلاوة جزء عم عن ظهر غيب.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 8, 2020