ضاحي خلفان: أتحدى حسن نصر الله في تلاوة جزء عم عن ظهر غيب

وكتب ضاحى خلفان: "أتحدى حسن نصر الله في تلاوة جزء عم عن ظهر غيب".

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وكان

، الأمين العام لحزب الله اللبنانى، نفى وجود أي صلة لـ الحزب بالانفجار الذى وقع فى مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وخلف ضحايا وخسائر ضخمة، وتسبب فى فاجعة وطنية غير مسبوقة فى لبنان.