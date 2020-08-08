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أخبار البلد

مكرم: تطبيق كلم مصر ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة ستمد الناخبين بمعلومات هامة حول الانتخابات

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:30 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
في إطار الاستعداد لانطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والمقرر بدؤه يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس في التاسعة صباحًا بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، صرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت خارج مصر.


وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة أعدت غرفة لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، للرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، من خلال تخصيص البريد الإلكتروني  [email protected]‬، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك 01069613755 / 01062437210.


ولفتت وزيرة الهجرة إلى ضرورة متابعة تطبيق "كلم مصر" الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod  أو IOS، إذ إنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خاصة أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.


وقالت إن منصات الوزارة الهجرة على مواقع التواصل الاجتماعي ستشهد أيضًا نشر جميع الفيديوهات التعريفية بعملية تصويت المصريين بالخارج، والملصقات التفاعلية الدالة على ذلك، بالإضافة إلى الروابط الهامة التي تهم الناخبين والمتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.


كما دعت السفيرة نبيلة مكرم مجددًا جموع المصريين في الخارج إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وقالت: "إن المصريين بالخارج دائمًا يلعبون دورًا هامًا وبارزًا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يومًا عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، وها نحن أمام استحقاق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله مهما في المرحلة الراهنة".
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