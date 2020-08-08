أبو الغيط: رد الفعل العربي تجاه أزمة لبنان كان سريعا في تقديم المساعدات الفورية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الشعب اللبناني يتميز بالقدرة على التحمل في مواجهة جميع المآسي والصعوبات والكارثة الكبرى التي تعرضوا لها، وآخرها انفجار مرفأ لبنان.





وأضاف "أبو الغيط"، خلال زيارته للبنان اليوم، السبت، أن رد الفعل العربي تجاه أزمة لبنان كان سريعا، وقدم احتياجات البلد فورًا، موضحا أنه استمع إلى تقرير الرئيس اللبناني الذي أفاد بأن هناك اكتفاء من المواد الطبية والاحتياجات المطروحة للعبور من تلك الأزمة.





وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يأمل فى تلبية جميع احتياجات لبنان من الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى مشاركته في الاجتماع بفرنسا للتعبير عن دعم لبنان.



