محمد جاد يوجه رسالة للمصريين بخصوص انتخابات الشيوخ

قال الإعلامي محمد جاد، إن موعد انتخابات مجلس الشيوخ التي ستبدأ غدًا الأحد موفق جدًا لأنه بعد انتهاء إجازة العيد وعودة الحياة إلى طبيعتها نوعا ما فهناك حالة من الإيجابية في نفوس الكثيرين.





وتابع محمد جاد، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح" الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن غدًا يجب على الشعب المصري كله أن يتكاتف وأن يستحضر روح الوطنية بداخله وأن يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.





وأوضح أن انتخابات مجلس الشيوخ هي استحقاق وطني ودستوري، مؤكدًا أنه ليس هناك مصري سواء في الداخل أو الخارج سيتأخر عن دوره أو الإدلاء بصوته.





وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعمل كل التدابير الاحترازية والوقائية والتأكد من سير العملية الانتخابية بشكل منضبط ولائق، لافتا إلى أن الانتخابات ستبدأ في الداخل يوم الثلاثاء القادم 11 أغسطس.



