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رياضة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:28 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره نابولي، اليوم، السبت، في تمام التاسعة مساء، على ملعب كامب، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة ضد نابولي:

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان باولو.

ويعد دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأخيرة لفريق برشلونة لإنقاذ موسمه الكارثي، ومصالحة جماهيره بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق مؤخرا.

وقدم برشلونة مستوى كارثيا هذا الموسم، حيث فقد لقب السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني هذا الموسم، ولم يعد أمامه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا التي ينافس عليها.

غيابات برشلونة:
ويعاني برشلونة من غيابات عديدة في لقاء الليلة، حيث يفقد عثمان ديمبلي  وصامويل أومتيتي للإصابة، وبوسكيتس وفيدال للإيقاف، بينما استبعد آثر ميلو  بسبب تمرده وغيابه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بدون إذن من الجهاز الفني.
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