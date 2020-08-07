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رياضة

جاتوزو يعلن قائمة نابولي لمواجهة برشلونة في دورى أبطال أوروبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:28 م
نابولى
نابولى
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عبدالله هشام
أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي قائمته لمواجهة فريق برشلونة غدا السبت ضمن منافسات اياب دور ال16 من بطولة دورى أبطال أوروبا. 

وجاءت القائمة كالتالي: 

حراسة المرمى: ميريت - ديفيد أوسبينا - كارينزيس

الدفاع: ماريو روي - لوبيرتو - ماكسيموفيتش - دي لورينزو - هيساي - كوليبالي - مانولاس

الوسط: ديمي - ألان - فابيان رويز - إيلماس - زيلينسكي - لابوتكا

الهجوم: خوسيه كاييخون - لورينتي - لوزانو - دينيس ميرتينز - لورينزو إنسيني - بوليتانو - ميليك

وتقام المباراة بين نابولي وبرشلونة غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب الكامب نو وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب في إيطاليا انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. 
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