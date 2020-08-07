جاتوزو يعلن قائمة نابولي لمواجهة برشلونة في دورى أبطال أوروبا

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي قائمته لمواجهة فريق برشلونة غدا السبت ضمن منافسات اياب دور ال16 من بطولة دورى أبطال أوروبا.





وجاءت القائمة كالتالي:





حراسة المرمى: ميريت - ديفيد أوسبينا - كارينزيس





الدفاع: ماريو روي - لوبيرتو - ماكسيموفيتش - دي لورينزو - هيساي - كوليبالي - مانولاس





الوسط: ديمي - ألان - فابيان رويز - إيلماس - زيلينسكي - لابوتكا





الهجوم: خوسيه كاييخون - لورينتي - لوزانو - دينيس ميرتينز - لورينزو إنسيني - بوليتانو - ميليك





وتقام المباراة بين نابولي وبرشلونة غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب الكامب نو وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1





جدير بالذكر ان مباراة الذهاب في إيطاليا انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.