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رياضة

بشهادة ميسي.. برشلونة لم يعد منافسا على لقب دوري أبطال أوروبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:00 ص
ميسي
ميسي
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محمد السعيد
يعد دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأخيرة لبرشلونة لإنقاذ موسمه الكارثي، ومصالحة جماهيره بعد المستوى المتدني الذي ظهر به الفريق مؤخرا.

فقد برشلونة هويته مؤخرا، وأصبح اللاعبون مجرد أشباح على أرض الملعب ليس لهم أسلوب أو طريقة لعب مميزة ، جميعهم يعتمدون على ميسي لتسجيل الأهداف وقيادة الفريق للفوز.

خسر برشلونة لقب السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني هذا الموسم ، ولم يعد أمامه سوى بطولة دوري أبطال أوروبا التي ينافس عليها .

وتبدو فرصة برشلونة صعبة للغاية في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بشهادة نجم الفريق ليونيل ميسي، والذي أكد في وقت سابق أن الفريق ليس مرشحا للتتويج باللقب هذا العام، كما قال أن البلوجرانا سيودع دوري الأبطال أمام نابولي، إذا استمر بنفس الأداء السيئ الذي ظهر به في مباريات الليجا الأخيرة.

ويلتقى برشلونة نظيره نابولي، غدا السبت ، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل برشلونة ونابولي بنتيجة 1 - 1، على ملعب سان باولو.
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