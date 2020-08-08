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تعليم

رئيس جامعة أسوان: تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانوية العامة شرط لأداء اختبارات القدرات

السبت 08/أغسطس/2020 - 12:42 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان إن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات اليوم، السبت، الموافق 8 أغسطس وحتى الخميس ٢٠ أغسطس 2020 .

وأشار غلاب فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن ذلك يأتى من خلال توافد الطلاب على كلية التربية النوعية بالنفق، وكلية التربية الرياضية بالحرم الجامعى بصحارى.

وأضاف أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، والعمل علي القيام بإجراء كافة أنواع اختبار القدرات للطالب فى يوم واحد لتجنب توجهه للجامعة أكثر من مرة.

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وأكد غلاب أن تنفيذ هذه الإجراءات يأتى لتخفيف العبء على الطلاب  ومنع التكدس والتيسير على طلاب الأقاليم وأصحاب المسافات البعيدة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات ، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكل كلية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة .

ونوه بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة بالجامعة لتطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة انعقاد الاختبارات، مع توفير وسائل نقل داخلية وكافة سبل الراحة للطلاب الثانوية العامة حين  توجهم إلى مقار الكليات داخل الحرم الجامعى.
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