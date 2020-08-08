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تعليم

انطلاق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي الإعلام والتربية الفنية بجامعة السويس

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:39 م
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
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حسن غنيمة

انطلقت اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والتربية الفنية بجامعة السويس ، اليوم السبت، بمقر الجامعة بمدينة السلام 1 بحى فيصل.


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ومن جانبه أوضح الدكتور سيد الشرقاوي ، رئيس جامعة السويس ، أن اختبارات القدرات بكليتي الإعلام والتربية الفنية بالجامعة تستمر  حتى 20 أغسطس لطلاب الثانوية العامة الذين قاموا بتسجيل بموقع التنسيق الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات من أجل تحديد نوع الاختبار وموعد الاختبار الخاص بكل طالب .


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وأضاف الدكتور سيد الشرقاوي فى تصريح صحفية له اليوم، أن الجامعة قامت بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ تيسيرا على الطلاب وحفاظًا على سلامتهم والقائمين علي تنظيمها بالكليات.


وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات تشمل تقديم صورة البطاقة الشخصية ورقم جلوس الثانوية العامة وصورة شخصية ومبلغ 450 جنيها رسوم دخول الاختبار طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وطباعة إيصال من موقع التنسيق يفيد بنوع القدرات المسجلة


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