9 خطوات للتعايش مع فيروس كورونا خلال تدريب العاملين بالمحليات بسقارة

أعدت وزارة التنمية المحلية، خطة للتعايش مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية للعام 2020-2021، لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتتضمن:
-خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة.
-تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب.
- تقليل عمليات التسكين للمتدربين.
-تعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم.
- زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب.
- تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع يوميًا.
-وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية.
-انتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية.
- التنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.