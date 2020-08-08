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أخبار البلد

9 خطوات للتعايش مع فيروس كورونا خلال تدريب العاملين بالمحليات بسقارة

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:29 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
أعدت وزارة التنمية المحلية، خطة للتعايش مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية للعام 2020-2021، لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتتضمن:
-خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة.
-تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب.
- تقليل عمليات التسكين للمتدربين.
-تعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم.
-  زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب.
- تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع يوميًا.
 -وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية.
-انتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية.
- التنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.
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