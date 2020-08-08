9 خطوات للتعايش مع فيروس كورونا خلال تدريب العاملين بالمحليات بسقارة

أعدت وزارة التنمية المحلية، خطة للتعايش مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية للعام 2020-2021، لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وتتضمن:



-خفض عدد المتدربين عن السنوات السابقة.



-تقليل عدد المتدربين فى كل قاعة تدريب.

- تقليل عمليات التسكين للمتدربين.

-تعديل فترات استخدام الكافتيريا والمطعم لتقليل أعداد المتواجد بهم.

- زيادة عدد الأتوبيسات المستخدمة فى نقل المتدريب من وإلى مركز سقارة للتدريب.

- تعقيم قاعات ومستلزمات التدريب وغرف الإقامة واماكن التجمع يوميًا.

-وتوريد وتركيب بوابات للتعقيم واستخدام المطهرات الشخصية.

-انتداب عدد من الأطباء بمركز سقارة وتوفير أجهزة الكشف الطبى واستخدام الكمامات الواقية.

- التنسيق مع مستشفى البدرشين العام فى حالة ظهور أى حالة مرضية للمتدريبن أو المدربين.