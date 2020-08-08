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أخبار العالم

الطائرات التركية تجدد قصف مواقع شمالي العراق

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:26 م
قصف جوي تركي لموقع
قصف جوي تركي لموقع مدني شمال العراق
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سمر صالح
جدد الطيران التركي قصف جوي لموقع مدني في قضاء زاخو شمال العراق.

وقال مصدر أمني في حديث لوكالة "بغداد اليوم" العراقية، إن "الطائرات قصفت قرى ومناطق حيوية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، فيما ما يزال القصف يستهدف مناطق ناحية باطوفا".

واضاف أنه "حتى الآن لا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية نتيجة القصف".

وكان مصدر أمني، في كردستان، بأن الطائرات التركية جددت قصفها مناطق في الإقليم، فيما أشار إلى نزوح المئات من العوائل من القرى الجبلية.

وقال المصدر، إن "الطائرات التركية عاودت قصف مناطق اقليم كردستان بشكل مكثف، حيث استهدف قرى جبلية بناحية شيلادزي بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك".

وأشار إلى أن "القصف لم تعرف خسائره البشرية والمادية حتى الآن"، موضحاً أن "هذه المنطقة، تعد محطة دائمة لاستهدافات القوات التركية باستمرار".
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