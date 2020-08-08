عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم: اختبارات القدرات بدأت اليوم.. فيديو

صرح الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، بأن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للقبول بكلية التربية الرياضية - جامعة الفيوم ۲۰۲۰، قد بدأت من اليوم السبت 8 أغسطس 2020.





والتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.egypt.gov.eg، والتسجيل على استمارة البيانات الخاصة بكلية التربية الرياضية - جامعة الفيوم https://forms.gle/XHNMuvKStmiakVCK7





اقرأ أيضا: الانتهاء من رصف 24 طريقًا بتكلفة 127 مليون جنيه بمحافظة الفيوم





أضاف عميد الكلية أن الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة: صورة من بطاقة تسجيل القدرات على موقع التنسيق الالكتروني + صورة منه، وأصل رقم الجلوس وصورة منه، وإثبات تحقيق الشخصية وصورتين منه "بطاقة الرقم القومي"، و"6" صور شخصية.





وقيمة الرسوم للملف 450 جنيها تورد بالكلية + 100 جنيه كشف طبي شامل تورد بعد اجتياز الطالب للاختبارات الرياضية، والسداد عن طريق الفيزا الشخصية للطالب حيث يتم الدفع بمقر الاختبارات بمركز الأنشطة الطلابية.





وأضاف نور الدين أن لا يقل طول الطالب عن 165 سم "بنين" و155 سم "بنات" (ويستثنى من هذا الشرط الطلاب الحاصلين على شهادة التفوق الرياضي مع إحضار أصل الشهادة موثقة من اتحاد اللعبة واللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة، مع إرفاق صور شهادات البطولات إن وجد مع إحضار الأصل للاطلاع.





والحضور بالزي الرياضي الزامي مع ضرورة إحضار شورت أو مايوه لاختبار القوام، ومع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.