تاريخ أبيض للبلوجرانا وأسود للأزوري.. 5 حقائق عن مباراة برشلونة ونابولي

يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مواجهة فاصلة لإنقاذ موسمه، عندما يستضيف نابولي الإيطالي علي ملعب كامب نو مساء اليوم، السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي، واستكمال مشواره في البطولة التي تمثل الفرصة الأخيرة له للتتويج بأي لقب هذا الموسم، بعد خسارة كافة الألقاب المحلية.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز الحقائق ما قبل المباراة عن الفريقين:





1- هذه أول مرة يستضيف نادي برشلونة فريق نابولي في مباراة تنافسية، آخر فريق فاز في أول زيارة له إلى الكامب نو في دوري الأبطال كان روبين كازان في أكتوبر 2009 حيث انتهت النتيجة 2-1.





2- خسر نابولي في آخر مباراتين إقصائيتين لعبهما خارج أرضه في دوري الأبطال.





3- تأهل برشلونة إلى الدور التالي في كل من آخر 19 لقاء إقصائي له في دوري الأبطال بعد تجنبه الخسارة في مباراة الذهاب خارج أرضه.





4- فاز نابولي مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال وتعادل 4 مباريات وخسر مباراة.



