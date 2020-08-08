AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تاريخ أبيض للبلوجرانا وأسود للأزوري.. 5 حقائق عن مباراة برشلونة ونابولي

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:50 م
برشلونة ضد يوفنتوس
برشلونة ضد يوفنتوس
Advertisements
مجدي سلامة
يستعد فريق برشلونة الإسباني لخوض مواجهة فاصلة لإنقاذ موسمه، عندما يستضيف نابولي الإيطالي علي ملعب كامب نو مساء اليوم، السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز والعبور للدور ربع النهائي، واستكمال مشواره في البطولة التي تمثل الفرصة الأخيرة له للتتويج بأي لقب هذا الموسم، بعد خسارة كافة الألقاب المحلية.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز الحقائق ما قبل المباراة عن الفريقين:

1- هذه أول مرة يستضيف نادي برشلونة فريق نابولي في مباراة تنافسية، آخر فريق فاز في أول زيارة له إلى الكامب نو في دوري الأبطال كان روبين كازان في أكتوبر 2009 حيث انتهت النتيجة 2-1.

2- خسر نابولي في آخر مباراتين إقصائيتين لعبهما خارج أرضه في دوري الأبطال.

3- تأهل برشلونة إلى الدور التالي في كل من آخر 19 لقاء إقصائي له في دوري الأبطال بعد تجنبه الخسارة في مباراة الذهاب خارج أرضه.

4- فاز نابولي مرة واحدة فقط في آخر 10 مباريات لعبها خارج أرضه في دوري الأبطال وتعادل 4 مباريات وخسر مباراة.

5-لم يخسر برشلونة في آخر 35 مباراة بيتية لعبها في دوري الأبطال حيث فاز 31 مباراة وتعادل 4 مبارايات ، ثاني أطول سلسلة في تاريخ دوري الأبطال   والكأس الأوروبية بعد بايرن ميونخ بين 1969 و 1991 وكانت 43 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليويفا يدرس نقل مباراة برشلونة ونابولي خارج إقليم كتالونيا

أزمة مباراة برشلونة ونابولي.. يويفا يحسم الجدل ورئيس النادي الإيطالي يتوعد

بشهادة ميسي.. برشلونة لم يعد منافسا على لقب دوري أبطال أوروبا

5 حقائق عن مواجهة السيتي وريال مدريد في دوري الأبطال

مانولاس وحكم ريمونتادا ليفربول.. كوابيس تطارد برشلونة قبل موقعة نابولي

تاريخ المواجهات المباشرة بين برشلونة ونابولي قبل مباراتهما في دوري الأبطال

ترشيحاتنا

بعد شائعة ارتباطه.. 4 نساء في حياة أحمد عز

كنت أستقل القطار دون دفع التذكرة فماذا أفعل الآن؟ الإفتاء ترد

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

بفيديو قصير.. سمية الخشاب تستعرض أنوثتها على البحر

السلطات اللبنانية: 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت

من بيروت.. أبوالغيط: وضع لبنان صعب ومعقد

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير في مباريات الأهلي والزمالك.. وشوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

بعد رفض هيدرسفليد تمديد إعارته.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي

3 ملايين إسترليني.. أطراف خارجية تعرقل صفقة انتقال رمضان صبحي للأهلي

محمد فاروق نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. شاهد

أخبار الرياضة.. تبادل الاتهامات في الأهلي بسبب رمضان صبحي.. نجم بيراميدز يتعرض لحادث سير.. وإقالة ساري من تدريب يوفنتوس

محمود البنا يقترب من إدارة مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري

بإطلالة رومانسية.. هشام حنفى يخطف الأنظار بصحبة زوجته

أحمد حسن ينشر صورة مع نجله.. شاهد

قبل مباراتهما غدا.. حلمي طولان يهدد الأهلي بورقته الرابحة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي بـ دوري أبطال أوروبا

سكاي: بوتشيتينو يتصدر السباق لتولي مهمة قيادة يوفنتوس خلفا لـ ساري

بدلا من التفاوض مع كريستيانو رونالدو.. باريس سان جيرمان يقرر تجديد التعاقد مع نيمار ومبابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت

سفينة الموت لم تبحر من مرفأ بيروت.. الأقمار الصناعية تفجر مفاجأة عن مصيرها | صور

فيلة على الجدران.. رسام يحول شوارع جنوب أفريقيا إلى لوحة فنية