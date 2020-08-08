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حوادث

الوطنية للانتخابات تعلن القواعد المنظمة لعمل اللجان العامة في سباق مجلس الشيوخ

السبت 08/أغسطس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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عمرو خليفة – جودت عيد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القواعد المنظمة لعمل اللجان العامة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

 

وقالت الهيئة، إن رئيس اللجنة العامة وأعضاءها بالمحكمة الابتدائية يتواجدون في اليوم السابق على الانتخابات لاستلام محاضر وأوراق اللجنة العامة، ويتسلم رئيس وأعضاء اللجنة العامة كشفًا من رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات متضمنًا أسماء رؤساء اللجان الفرعية وأرقام هواتفهم واللجان التي سيشرفون عليها.


وبالنسبة لأيام الاقتراع، يتواجد رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها بمقر اللجنة العامة قبل الساعة 9 صباح أول أيام الاقتراع بوقف كاف ويبدأ بفتح محضري إجراءات اللجنة العامة، وذلك بإثبات حضور أعضاء وأمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبي المرشحين وممثلي القائمة.


ويتأكد رئيس وأعضاء اللجنة العامة من بدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد بجميع اللجان الفرعية التابعة لها وإخطار رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بما يفيد ذلك، ويقوم رئيس وأعضاء اللجنة العامة بالمرور طوال اليوم على اللجان الفرعية ومتابعة سير العملية الانتخابية.

 

ويستمر العمل حتى الاطمئنان على انتهاء أخر لجنة فرعية تابعة للجنة العامة من عملها حتى استلام نتائج أخر لجنة فرعية تابعة للجنة العامة، وإعلان لحصر العددي وإثبات ذلك في محضري إجراءات اللجنة العامة فردي وقوائم، ويستمر عملهم لمدة 24 ساعة تالية لإعلان الحصر العددي ولذلك لتلقي التظلمات.


ويتلقى رئيس اللجنة العامة شكاوي وكلاء المرشحين أو ممثلي القوائم، واتخاذ القرار المناسب فيما يقدم من شكاوي ويثبت ذلك في محضري إجراءات اللجنة العامة فردي وقوائم، ويرفق أصل الاعتراض لالمحضر المثبت به الاعتراض.


كما يتلقى رئيس اللجنة العامة التظلمات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم أو ممثلي القوائم، بشأن إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات ويقيد التظلم في سجل خاص ويعطي لمقدمه الإيصال الدال على ذلك وترسل التظلمات والمستندات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فرو القيد مشفوعة بملاحظات اللجنة العامة عليها.


وبخصوص القواعد المنظمة لعمل اللجان العامة في مرحلة حصر وتجميع أصوات الناخبين الواردة من اللجان الفرعية، يقوم رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها باستلام صورة من إيصال استلام لجنة الحفظ لأوراق العملية الانتخابية الخاصة باللجنة الفرعية، ولا تبدأ عملية استلام محاضر اللجان الفرعية إلا بعد التأكد من قيام رئيس اللجنة الفرعية بتسليم أوراق العملية الانتخابية إلى لجنة الحفظ واستلام الإيصال الدال على ذلك ونسخة منه لرئيس اللجنة العامة.


كما يقوم رئيس اللجنة العامة باستلام محاضر اللجنة الفرعية ومرفقاتها من رؤساء اللجان الفرعية وفي دورهم بعد مراجعتها، ويتم تحرير إيصال استلام من أصل وصورة يحتفظ بالأصل بدفاتر الإيصالات وتسلم صورته إلى رئيس اللجنة الفرعية.

 

ويقوم رئيس اللجنة العامة، بحصر أصوات الناخبين باللجان الفرعية من واقع محضري إجراءات الفرز للجان الفرعية فردي وقوائم، وذلك بالاستعانة بالحاسب الآلي المتوافر في اللجان العامة عن طريق إثبات عدد الناخبين المقيدين في الدائرة ورصد إجمالي عدد الحاضرين وعدد ألصوات الصحيحة والباطلة لكل نظام، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والأصوات التي انتخبت القائمة وعدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة بكافة اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة، وإثبات نتائج إحصاء وتجميع أصوات اللجان الفرعية بمحضري إجراءات اللجنة العامة لكل نظام على حدة يوقع عليهما من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ووكيل أو مندوب كل مرشح أو القائمة من الحاضرين.


ويقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح والقائمة أمام الحضور، وإثبات نتيجة حصر الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكشفي تجميع الأصوات فردي وقوائم على أن يثبت عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح والقائمة بالأرقام والأحرف وتفقيطها في كلا الكشفين، ويوقع هذا النموذج من رئيس اللجنة وأمينها ويسلم صورة من هذا الكشف لكل مرشح أو ووكيلة أو مندوله وممثلي القوائم ووكلائهم بعد ختمه بخاتم اللجنة العامة.

 

وعقب ذلك يقوم بحفظ محضري إجراءات اللجنة العامة فردي وقوائم وكشفي تجميع الأصوات في حافظة بلاستيكية شفافة وتغلق بالشريط اللاصق المؤمن ويثبت رقمه المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة فردي وقوائم.


وبعد انتهاء الميعاد المحدد لتلقي التظلمات يقوم رئيس اللجنة العامة بوضع جميع محاضر اللجان الفرعي المسلمة إليه من رؤساء اللجان الفرعية بالإضافة إلى جميع محاضر اللجنة العامة الموجودة داخل الحوافظ البلاستيكية المغلقة وخاتم اللجنة العامة في الحوافظ الكرتونية الزرقاء اللون.


ويقوم رئيس اللجنة العامة بالتوجه وبحوزته الحوافظ الكرتونية الزرقاء إلى مقر لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية وتسليمها بموجب محضر استلام أوراق اللجنة العامة ويحتفظ رئيس اللجنة بصورة منه.

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