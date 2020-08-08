أوباميانج يحصد جائزة لاعب الموسم في آرسنال





وذكر الحساب الرسمي لنادي آرسنال على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" أن أوباميانج حصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم.





وشارك أوباميانج مع آرسنال في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالهما 22 هدفا وصنع 3 آخرين.





وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى اقتراب أوباميانج من الانضمام إلى برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الجانرز.





وتبلغ القيمة التسوقية لـ أوباميانج 56 مليون جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

حصل المهاجم الجابوني بيير أوباميانج على جائزة أفضل لاعب في فريق آرسنال موسم 2019 - 2020.