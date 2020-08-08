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فن

تعقيبا على أحداث لبنان.. سوزان نجم الدين: لابد أن ننتصر لكرامتنا.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:11 م
سوازن نجم الدين
سوازن نجم الدين
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أحمد إبراهيم - محمد نحلة
نشرت الفنانة سوزان نجم الدين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلق فيه على الاحداث التى تشهدها لبنان اليوم من مظاهرت تحت هاشتاج لبنان ينتفض. 

وقالت سوزان: "اننا متضامنين مع اهلنا فى لبنان ولابد ان يكون هناك امل فى أن تعود لبنان الى سابق عهدها ولابد ان ننتصر لكرامتنا كعرب". 

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وأضافت سوزان : "لابد ان نتحد جميعا من اجل الوطن العربى ككل حتى يخرج كل بلد عربى من كبوته وازمته" . 

كانت نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.

وظهرت بها سوزان نجم الدين، بتى شيرت جذاب باللون الأحمر والكحلى، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سوزان نجم الدين فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية مختلفة، وأحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

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