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أخبار العالم

المتظاهرون اللبنانيون يقتحمون مقر وزارة الخارجية

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
اقتحم متظاهرون لبنانيون، اليوم الجمعة، مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية بالعاصمة بيروت.

يأتي ذلك فيما كثف الأمن اللبناني من إطلاق القنابل المُسيلة للدموع على المتظاهرين.

وقال الصليب الأحمر اللبناني إن 44 جريحًا تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة ويتم إسعافهم في موقع التظاهرات على خلفية انفجار_مرفأ_بيروت.

ويحاول المتظاهرون في بيروت الوصول إلى مقر البرلمان مستخدمين السيارات فيما تواجههم قوات الأمن بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

وردد المتظاهرون هتافات ضد حزب الله والحكومة ونصبوا مشانق رمزية لأعضاء الحكومة وزعيم حزب الله، حسن نصر الله، مطالبين بإعدامهم.
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