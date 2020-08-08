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محافظات

صحة مطروح: تجهيز الوحدة الصحية بالنجيلة لاستقبال المرضى بعد عودة المستشفى للعزل

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:07 م
تجهيز الوحدة الصحية
تجهيز الوحدة الصحية بالنجيلة
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ايمن محمود
اكد الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح بدء العمل بالوحدة الصحية بالنجيلة لاستقبال الحالات المرضية بعد اخلاء مستشفي النجيلة واستخدامه كـ عزل طبي كامل.

واضاف انه فور صدور قرار وزيرة الصحة بعودة  مستشفى النجيلة كمستشفى عزل كامل لاستقبال مرضى كورونا تم تجهيز الوحدة الصحية  بالنجيلة والوحدات التابعة  لاستقبال اى حالات مرضية مع توفير عيادات لاستقبال  المرضى.


واشار إلى انه تم الغاء اقسام العزل بجميع مستشفيات المحافظة  لتعود مرة اخرى لاستقبال الحالات المرضية العادية  لافتا انه تم اجراء كافة اعمال التعقيم والتطهير اللازم لتلك المستشفيات مع استمرار مستشفى الحميات فى  استقبال الحالات المشتبه فيها وتحويلها الى مستشفى النجيلة فى حالى ايجابيتها للفيروس.

واوضح انه يتم العمل على توفير كافة الخدمات الصحية لمواطنى مطروح  فى شتى ربوع المحافظة بدعم من وزارة الصحة ومحافظة مطروح.
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