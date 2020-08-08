صحة مطروح: النجيلة تستقبل مرضى كورونا من جميع مستشفيات المحافظة

أكد الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح بدء مستشفى النجيلة استقبال حالات كورونا بعد قرار وزارة الصحة بععودتها كمستشفى عزل .





اضاف فى تصريح خاص لصدى البلد ان قرار عودة مستشفى النجيلة كعزل كورونا ياتى فى اطار تخصيص مستشفى بكل محافظة لاسقبال الحالات المصابة لافتا ان المستشفى مخصصة لاستقبال المصابين من ابناء مطروح .









اشار انه يتم نقل الحالات تباعا من مستشفيات المحافظة المختلفة الى مستشفى النجيلة مضيفا انه تم ، وصول 6 مصابين بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى النجيلة للحجر الصحي، وهم أول حالات يجري عزلها، بعد قرار وزارة الصحة بعودته للعمل مستشفى عزل مرة أخرى.









واوضح انه تم تجهيز المستشفى مرة اخرى لاستقبال حالات كورونا لافتا إلى أن أقسام العزل ألغيت في جميع المستشفيات بنطاق مراكز ومدن مطروح لتبقى مستشفى النجيلة المستشفى الوحيدة كعزل .





واضاف ان مستشفى النجيلة عادت كمستشفى عزل بعد 38 يوم بعد قرار وزيرة الصحة في 28 يوليو الماضى من الغاءها كعزل .



