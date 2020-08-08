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ديني

خالد الجندى: من يحبه الله يرزقه بهذه النعم الثلاثة.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:13 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إن كل تكليف إلهي له ثلاث نعم، والنعمة الأولى هي التكليف والامر من الله، القرآن لا يطلب شئ إلا من لهم مكانة ودرجة وأصحاب خُلق حميدة.

وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن من يٌحرم من نعمه العقل لا يٌكلفه أحد ويهمله، موضحًا أن هذا مثله مثل تكليف الله لك، أنت من عقلاء المجتمعات، متابعًا: "تكليف رئيس يعطيك شرف بين الناس.. فكيف يكون شرف تكليف أمر من الله".
 وأضاف أن ثاني نعمة من نعم لله هو التقدير بعد التكليف، حيث أنه من الممكن أن تُكلف بشئ دون أن يكون لديك المقدرة على إنجاز التكليف، متابعًا: "أما ربنا يكلفك وانت لديك المقدرة بإنجازها دي نعمة".

وتابع: "الله أحبك فيك الطاعة وأعانك عليه"، مضيفًا: "من يتمتع بشئ فهذه نعمة من الله"، مستشهدًا بقول الله تعالى: لله هو التقدير بعد التكليف، حيث أنه من الممكن أن تُكلف بشئ دون أن يكون لديك المقدرة على إنجاز التكليف، متابعًا: "أما ربنا يكلفك وانت لديك المقدرة بإنجازها دي نعمة".
وتابع: "الله أحبك فيك الطاعة وأعانك عليه"، مضيفًا: "من يتمتع بشئ فهذه نعمة من الله"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ".
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