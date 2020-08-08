AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادًا لـ حرس الحدود.. المصري يؤدي مرانه الأساسي.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:46 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها في الرابعة عصرًا بعد غدٍ الاثنين على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب.

ساد المران حالة عامة من الحزن لدى جميع اللاعبين بسبب وفاة والدة زميلهم أحمد مسعود حارس مرمى الفريق صباح اليوم وهو الأمر الذي اضطر معه اللاعب لمغادرة المعسكر فورًا ، لذا حاول الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق اخراج اللاعبين من تلك الحالة بشحذ هممهم وحثهم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.


أما عن المران فقد اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية، وشهد المران مشاركة الثنائي عمر كمال عبد الواحد والنيجيري أوستين أموتو، حيث ظهرت بمستوى مبشر يرجح من ضمهم لقائمة الفريق المختارة لخوض اللقاء الذي يغيب عنه أحمد شوشة مدافع الفريق بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك الأخيرة.
استعدادًا لـ حرس الحدود.. المصري يؤدي مرانه الأساسي.. صور
استعدادًا لـ حرس الحدود.. المصري يؤدي مرانه الأساسي.. صور
استعدادًا لـ حرس الحدود.. المصري يؤدي مرانه الأساسي.. صور
استعدادًا لـ حرس الحدود.. المصري يؤدي مرانه الأساسي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصري يلاقي طلائع الجيش مجددًا في ثاني مبارياته الودية اليوم الجمعة

مران قوي لـ المصري في صالة الجيمانزيوم خلال معسكر برج العرب.. صور

على فترتين.. المصري يواصل تدريباته استعدادًا للزمالك

لشعوره ببعض الإجهاد.. مران منفرد لـ أحمد ياسر نجم المصري

ترشيحاتنا

محمود البنا يقترب من إدارة مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري

قتلوا غدرا.. حلا شيحة توجه رسالة مؤثرة إلى أهلها في لبنان

إقلاع الطائرة الثانية..جسر جوي مصري لإرسال مساعدات للشعب اللبناني..فيديو

وزير البيئة السابق لـ صدى البلد: التغيرات المناخية لها عواقب أسوأ من فيروس كورونا

بعد تصريحاتها الأخيرة.. هاني رسلان: إثيوبيا تسعى لـ هيمنة مائية على النيل

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده

أول معلمة قيادة سيارات بأسيوط: واجهت سخرية في الشارع ولكنني نجحت