استعدادًا لـ حرس الحدود.. المصري يؤدي مرانه الأساسي.. صور

عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها في الرابعة عصرًا بعد غدٍ الاثنين على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب.

ساد المران حالة عامة من الحزن لدى جميع اللاعبين بسبب وفاة والدة زميلهم أحمد مسعود حارس مرمى الفريق صباح اليوم وهو الأمر الذي اضطر معه اللاعب لمغادرة المعسكر فورًا ، لذا حاول الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق اخراج اللاعبين من تلك الحالة بشحذ هممهم وحثهم على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة.







