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تعليم

محافظ بورسعيد: يجب الحفاظ على المستوى التعليمي والتربوي لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان|شاهد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:00 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة مارسيل فخري مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، وفرنشيسكا بطرس المسئولة عن الراهبات المبتدئات واللواء محمد تايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة والاعلام، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمدرسة ، بديوان عام محافظة بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن مدرسة الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة ، ولها تاريخ كبير فى تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا


وشدد الغضبان على ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى والثقافى والتربوى الذى تقوم به المدرسة ، وذلك فى إطار دعم المؤسسات التعليمية التى تلعب دور فى إنشاء أجيال قادرة على النهوض بالبلاد ونماذج مشرفة يفتخر بها فى كافة المجالات .

من جانبها ، قدمت مديرة المدرسة الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال ودعمه المستمر للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة ، لافتا إلى أن الجميع يثنى على التطور الكبير الذى شهدته بورسعيد خلال السنوات الأخيرة ، ووضع المحافظة على طريق التنمية ، والارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تهدف لتوفير سبل الراحة للمواطن .
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