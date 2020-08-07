محافظ بورسعيد: يجب الحفاظ على المستوى التعليمي والتربوي لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان|شاهد

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة مارسيل فخري مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، وفرنشيسكا بطرس المسئولة عن الراهبات المبتدئات واللواء محمد تايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة والاعلام، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمدرسة ، بديوان عام محافظة بورسعيد .
وأكد محافظ بورسعيد أن مدرسة الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة ، ولها تاريخ كبير فى تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا
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وشدد الغضبان على ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى والثقافى والتربوى الذى تقوم به المدرسة ، وذلك فى إطار دعم المؤسسات التعليمية التى تلعب دور فى إنشاء أجيال قادرة على النهوض بالبلاد ونماذج مشرفة يفتخر بها فى كافة المجالات .
من جانبها ، قدمت مديرة المدرسة الشكر للمحافظ على حسن الاستقبال ودعمه المستمر للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة ، لافتا إلى أن الجميع يثنى على التطور الكبير الذى شهدته بورسعيد خلال السنوات الأخيرة ، ووضع المحافظة على طريق التنمية ، والارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تهدف لتوفير سبل الراحة للمواطن .