محافظ بورسعيد: يجب الحفاظ على المستوى التعليمي والتربوي لمدرسة الراهبات الفرنسيسكان|شاهد



استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة مارسيل فخري مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، وفرنشيسكا بطرس المسئولة عن الراهبات المبتدئات واللواء محمد تايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة والاعلام، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمدرسة ، بديوان عام محافظة بورسعيد .







وأكد محافظ بورسعيد أن مدرسة الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة ، ولها تاريخ كبير فى تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا









وشدد الغضبان على ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى والثقافى والتربوى الذى تقوم به المدرسة ، وذلك فى إطار دعم المؤسسات التعليمية التى تلعب دور فى إنشاء أجيال قادرة على النهوض بالبلاد ونماذج مشرفة يفتخر بها فى كافة المجالات .





