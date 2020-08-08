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أخبار العالم

شاهد.. مقاطع فيديو ترصد الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين اللبنانيين وقوات الأمن

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:50 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تدول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقاطع فيديو تظهر المواجهات العنيفة بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين المحتجين على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 110 أشخاص في تظاهرات بيروت، فيما اقتربت مجموعات من المتظاهرين من مقر وزارة الداخلية اللبنانية.
وكان المتظاهرون قد اقتحموا مقر وزارة الخارجية في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، وألقوا صورة الرئيس اللبناني على الأرض، وأعلنوا المبنى مقرا للثورة فيما علقوا يافطات كتب عليهم "بيروت مدينة منزوعة السلاح".
وقالت تقارير إعلامية إن عسكري واحد على الأقل لقى مصرعه من جراء المواجهات مع المتظاهرين، فيما قال الجيش اللبناني إنه يتفهم غضب المتظاهرين مطالبا إياهم بالالتزام بالسلمية.

وطالب المحتجون من داخل مقر الخارجية اللبنانية برحيل برحيل رئيس البلاد ورئيس الحكومة.

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