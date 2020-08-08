أعاد الأمل للحياة النيابية.. وقاد الثورة التشريعية للبرلمان.. علي عبد العال نموذجا

المتأمل في مسيرة الدكتور علي عبد العال في البرلمان، والمتتبع لقرابة 5 سنوات كاملة أدار فيها المجلس بكل اقتدار، حتى خرج به إلى بر الأمان، يدرك إلى أي مدى واجه هذا الرجل صعوبات كبيرة، سواء على الصعيد التشريعي أو فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها ضد ما يحاك ضدها في الداخل والخارج.

البرلمان وإعادة بناء الدولة









ثورة تشريعية

الرأي والرأي الآخر

وطني يعمل في صمت









الأزمة الليبية

أزمة سد النهضة









القوات المسلحة

تطوير العشوائيات

الإصلاح الاقتصادي

كما تطرق إلى الحديث عن الإصلاح الاقتصادي، حيث ذكر: "الحقائق على الأرض تقول إن مصر شهدت بالفعل طفرة تنموية، فى مختلف النواحى وهى طفرة يلمسها الجميع، ولا ينكرها أى منصف، فقد شملت خطط التنمية قطاعات متعددة، وكان من أهم نتائجها، أن تحولت مصر إلى أرض خصبة وجاذبة للاستثمار".



