AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجسر الجوي الكويتي يواصل رحلاته لبيروت مساندة للبنانيين

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:54 م
مساعدات الكويت للبنان
مساعدات الكويت للبنان
Advertisements
محمود نوفل

وصل اليوم الي  مطار رفيق الحريري الدولي  طائرتين اضافيتين تابعتين للقوات الجوية الكويتية محملتين بعشرات الاطنان من المساعدات الطبية والغذائية الي لبنان كجزء من المساعدات الكويتية للشعب اللبناني بعد تفجيرات مرفأ بيروت .

وكان في إستقبال الطائرتين ممثلين عن سفارة الكويت في بيروت بحضور ممثل قائد الجيش اللبناني والهلال الأحمر الكويتي.

تأتي تلك الطائرتين ضمن الجسر الجوي الاغاثي والانساني المستمر بتوجيهات من نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .

ووفق ماذكره المستشار في سفارة دولة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين أن هذا الجسر الجوي يتضمن  معونات طبية واستشفائية بالاضافة الى شحنات غذائية .

ومن المقرر ان تصل غدا الاحد  طائرتان أخريتان الي لبنان لتنضمان الى الطائرات الخمس التي وصلت الى بيروت حتى اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الكويتي يطلب من لبنان قائمة بالاحتياجات الطبية العاجلة لمجابهة آثار انفجار بيروت

هيروشيما ثانية في بيروت.. تضامن عربي ودولي واسع مع لبنان.. ترامب: خبراؤنا يعتقدون أنه هجوم رهيب بقنبلة ما.. وبريطانيا: من السابق لأوانه التكهن بسبب الانفجار المدوي.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

الهلال الأحمر الكويتي: انطلاق جسر جوي لنقل مساعدات إلى بيروت

مصر واليونان توقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.. وماكرون يعلن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وصول أولى طائرات الجسر الجوي السعودي لـ بيروت.. ووزير الداخلية اللبناني يشيد بالمملكة

انفجار بيروت.. جسر جوي كويتي لمساعدة اللبنانين في أزمتهم

ترشيحاتنا

صحفية مغربية: أزمة في الأهلي قبل مواجهة الوداد بـ دوري أبطال إفريقيا

موافقة مكتوبة على الاستمرار.. تطور جديد في أزمة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد.. تفاصيل

فيديو جراف.. تفاصيل سرقة منزل رئيس النادي الأهلي

زيادة القدرة الجنسية الأبرز.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير يوميا

من داخل الجيم.. محمد الشرنوبى يبهر الجمهور في أحدث ظهور.. شاهد

بعد تدهور حالته.. شاهد | فيديو من 3 سنوات يكشف علاقة تامر حسني باليوتيوبر مصطفى حفناوي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتناول المانجو والمشروبات الغازية في الطقس الحار.. اعرف الأسباب

بالفستان الأبيض.. بطلة مسلسل حكايات بنات تخطف الأنظار فى حفل زفافها

بحضور حسين فهمى.. صور جديدة من احتفال مصطفى فهمي بعيد ميلاده