الجسر الجوي الكويتي يواصل رحلاته لبيروت مساندة للبنانيين





وصل اليوم الي مطار رفيق الحريري الدولي طائرتين اضافيتين تابعتين للقوات الجوية الكويتية محملتين بعشرات الاطنان من المساعدات الطبية والغذائية الي لبنان كجزء من المساعدات الكويتية للشعب اللبناني بعد تفجيرات مرفأ بيروت .





وكان في إستقبال الطائرتين ممثلين عن سفارة الكويت في بيروت بحضور ممثل قائد الجيش اللبناني والهلال الأحمر الكويتي.





تأتي تلك الطائرتين ضمن الجسر الجوي الاغاثي والانساني المستمر بتوجيهات من نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .





ووفق ماذكره المستشار في سفارة دولة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين أن هذا الجسر الجوي يتضمن معونات طبية واستشفائية بالاضافة الى شحنات غذائية .





ومن المقرر ان تصل غدا الاحد طائرتان أخريتان الي لبنان لتنضمان الى الطائرات الخمس التي وصلت الى بيروت حتى اليوم.