أبيض شفاف.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها بفستان الزفاف فى ليلة العمر.. شاهد

احتفلت الفنانة هند عبد الحليم اليوم بحفل زفافها على كريم قنديل،





و كانت هند عبد الحليم قد تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017.





وحرصت الفنانة هند عبد الحليم على الظهور بقستان أنيق وجذاب باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة بسيطة تبرز جمالها وأناقتها، كما أنتعلت حذاء بسيط بكعب عالي باللون البيج.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت هند عبد الحليم ، في الكياج على اللون البني للعيون ليبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.





وتركت شعرها الأشقر منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت أكسسوارات للشعر باللون الفضي الذي يبرز جمال ظهورها.



