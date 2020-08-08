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مرأة

فستان أزرق قصير.. درة تخطف الأنظار وتستعرض رشاقتها على إنستجرام.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 08:20 م
درة
درة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وناعمة تبرز جمالها.

وأطلت لها درة، بفستان قصير وجذاب باللون اللبني اللامع، ويتميز بتفصيلة جذابة تبرز  جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالي باللون البيج.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت درة في المكياج على اللون البني للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.

واختارت تسريحة جذابة للشعر لتتناسب مع إطلالتها الناعمة، وترتطت خصلات شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع خاتم لليد مع عقد حول الرقبة لأكمال إطلالتها.
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