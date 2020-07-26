درة بوشوشة عضوا بلجنة تحكيم العمل الأول بـ فينيسيا السينمائي

وشاركت درة في إنتاج عددٍ من الأفلام الوثائقية التونسية والأجنبية، القصيرة والطويلة على حدٍّ سواء، ومن ضمنها سلسلة الأفلام الأفريقية القصيرة "Africa Dreaming" (أفريقيا تحلم)، و"Sabria" (صبرية) للمخرج عبد الرحمن سيساكو،

من سيساكو، و"موسم الرجال" للمخرجة مفيدة التلاتلي.





وشهدت الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي تكريم المنتجة درة بوشوشة، وذلك بعد وصول أفلامها إلى كبرى المهرجانات العالمية.



ولها مشاركة ضمن الفيلم المصري "سعاد" الذي تم إختياره رسيما ضمن دورة مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام.





فيلم سعاد هو إنتاج مصري تونسي مشترك للمنتج المصري سامح عو ا ض في أول انتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة، والمنتج والسيناريست محمد حفظي، والمصري مارك لطفي، ونالت شركة فيلم كلينك لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID) حقوق توزيع سعاد في العالم العربي .





وشاركت المخرجة أيتن أمين في تأليف سعاد مع السينارست محمود عزت في تعاونهما الثاني بعد فيلم فيلّا 69 (2013) الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي الذي استضاف العرض العالمي الأول للفيلم، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك.





وتتركز قصة الفيلم حول علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن الدلتا، تعيش احداهما حياة أخرى سرية في العالم الافتراضي. تم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.

اختيرت المنتجة التونسية الشهيرة درة بوشوشة عضوا بلجنة تحكيم العمل الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ77.