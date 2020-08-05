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فن

قلبي وجعني.. درة تدعم الشعب اللبناني برسالة حزينة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:47 م
درة
درة
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ميرنا محمود
علقت الفنانة درة على الانفجار الاليم  الذي وقع أمس في العاصمة اللبنانية. 

وكتبت درة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":  قلبي وجعني على بيروت الجميلة النابضة بالحياة التي عشت فيها وتعلمت فيها وأهلها المحبين للحياة..مرّت بأزمات صعبة كثيرة و صمدت وأرجو أن تصمد وترجع.. ولكل شعب لبنان الله يصبركم ويحفظكم ويحفظ بلدكم الحبيب.

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت. 

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة. 


وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.

ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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