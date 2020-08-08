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فن

شاهد.. أحدث صور من حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:49 م
حفل زفاف هند عبد
حفل زفاف هند عبد الحليم
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محمد بدران

نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها مواقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صور من حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم.

وكانت الفنانة هند عبد الحليم أعلنت فى شهر مارس الماضى، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" خبر خطبتها على كريم قنديل.

كانت هند عبد الحليم تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “الأب الروحى” الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة. 

هند يعرض عرض لها مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات”. 

الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، واخراج مصطى أبو سيف.

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