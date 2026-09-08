لامين يامال يلمّح إلى علاقة ديمبيلي بمبابي في حديثه عن الكرة الذهبية

أثار الإسباني لامين يامال الجدل بتصريح لافت عن الفرنسي عثمان ديمبيلي، الفائز الحالي بالكرة الذهبية، بعدما أُبلغ بأن ديمبيلي لم يضعه ضمن المرشحين الثلاثة الأوائل للجائزة.

لامين يامال

وخلال حديثه، سأله صحفي: «هل تريد أن نرسل له مقطعًا لما قدمته في الدوري أو للحظة رفعك كأس العالم؟».

ورد يامال مستفسرًا: «من الذي لم يضعني ضمن الثلاثة الأوائل؟»، ليجيبه الصحفي: «ديمبيلي».

وعلق نجم برشلونة قائلًا: «إنه صديق كيليان مبابي، أليس كذلك؟»، في إشارة أثارت تفاعلًا واسعًا، خاصة مع المنافسة بين يامال ومبابي على صدارة المشهد الكروي العالمي.