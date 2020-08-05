من قلبي سلام.. هند عبد الحليم تساند الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

علقت الفنانة هند عبد الحليم على الانفجار الاليم الذي وقع أمس في العاصمة اللبنانية.





وكتبت هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "من قلبي سلام لبيروت".





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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.





وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط آلاف الجرحى".





وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سُمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترًا من العاصمة.





وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات.



