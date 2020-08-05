إعلام لبناني: جثث ضحايا انفجار بيروت لا تزال في البحر

ذكرت مصادر عسكرية لبنانية أنه لا صحة للمعلومات عن صاروخ استهدف العنبر 12 في مرفأ بيروت ، موضحة أن الحادثة بدأت مع عملية تلحيم لإحدى الفجوات في المرفأ.





ونقلت قناة "ام تي في" عن المصادر تأكيدها أن هناك ​ضحايا​ وجثث لا تزال في البحر بعد ​انفجار​ الأمس.





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وأشارت إلى إصابة عدد من طاقم إحدى سفن اليونيفيل الراسية بالقرب من مكان الانفجار.





بدوره، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.



