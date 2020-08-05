AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلام لبناني: جثث ضحايا انفجار بيروت لا تزال في البحر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:40 ص
إعلام لبناني: جثث
إعلام لبناني: جثث ضحايا انفجار بيروت لا تزال في البحر
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت مصادر عسكرية لبنانية أنه لا صحة للمعلومات عن صاروخ استهدف العنبر 12 في مرفأ بيروت، موضحة أن الحادثة بدأت مع عملية تلحيم لإحدى الفجوات في المرفأ.

ونقلت قناة "ام تي في" عن المصادر تأكيدها أن هناك ​ضحايا​ وجثث لا تزال في البحر بعد ​انفجار​ الأمس.

اقرأ أيضا:

وأشارت إلى إصابة عدد من طاقم إحدى سفن اليونيفيل الراسية بالقرب من مكان الانفجار.

بدوره، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.

وأكد الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة أفراد من طاقم السفارة الألمانية وعناصر من اليونيفيل في انفجار بيروت

لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78.. و4 آلاف مصاب

نترات توازي 1800 طن من الـ TNT.. معلومات أمنية تكشف سبب انفجار بيروت

محافظ بيروت: نصف المدينة تعرض لدمار واسع بسبب الانفجار

انفجار بيروت.. فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات وأطباء الطوارئ إلى لبنان

ترشيحاتنا

بعد 3 ساعات من طرحها.. عمرو دياب يحذف أغنيته الجديدة

زوجها ووالدته خلصا عليها.. أهل عروسة دكرنس يطالبون بالقصاص.. شاهد

أخبار التوك شو| انفجار ضخم يهز بيروت.. وزير التعليم يوجه رسالة مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية العام المقبل

هل تقبل صلاة من نسي التشهد ؟ الإفتاء توضح

هناك حملة ممنهجة ضدي.. حسام عاشور: تركي آل الشيخ يحب الأهلي أكثر من مسئولي النادي

من رحم المأساة.. ولادة 3 توائم وسط جثث وجرحى بيروت على يد بطلة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد تنبأ بموته قبل لحظات من مقتله.. تسريب فيديو مؤلم لـ لحظة القبض عليه

أودي RS4 أفانت تحصل على تعديلات خارقة .. صور

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو