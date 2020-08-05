البنتاجون يرد على وصف ترامب انفجار بيروت بـ الهجوم

أكد 3 مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه حتى ليل أمس الثلاثاء لم يكن هناك ما يشير إلى أنهم رأوا أن الانفجارات الهائلة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت ، كانت "هجومًا"، بعكس ما قاله الرئيس دونالد ترامب.





ونقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية، عن مسؤولو البنتاجون، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم إنهم لا يعرفون عن ماذا يتحدث الرئيس.





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واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفجار بيروت "هجوم مروع" ، وكرر ترامب لفظ هجوم أكثر من مرة أثناء حديثه عن الواقعة.





وقال ترامب إنه التقى مع جنرالات أمريكيين وخبراء عسكريين يعتقدون أن انفجار بيروت كان هجوما، وعلى الأرجح هجوما بقنبلة.





بدوره، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.



