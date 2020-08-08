على الأغانى الأجنبية.. هند عبد الحليم ترقص بحفل زفافها.. شاهد





وقد اقتصر الحفل على عدد من المقربين واهل العروسين وقد حضر من الفنانين كل من درة وعمر الشناوى.





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وظهرت هند عبد الحليم وهى ترقص مع زوجها على عدد من الاغانى الاجنبية والتى اختارتها لكى تتناسب مع حفل الزفاف.





كانت هند عبد الحليم قد تم خطبتها إلى الفنان الشاب باهر النويهى فى عام 2017 بعدما شاركا سويًا فى مسلسل “الأب الروحى” الجزء الأول، ولكن سرعان ما انتهت العلاقة بعد فترة.

هند يعرض عرض لها مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات”.

الجزء الرابع من مسلسل “حكايات بنات” من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، واخراج مصطى أبو سيف.